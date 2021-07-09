TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
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TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışmasıTBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu' görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'daki kayıp atları, hayvan hakları savunucuları ile CHP'li vekiller arasında tartışmaya neden oldu.

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu' görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'daki kayıp atları, hayvan hakları savunucuları ile CHP'li vekiller arasında tartışmaya neden oldu. Hayvansevreler, 978 atın hayvan hakları aktivistlerine rağmen yok edildiğini, Hatay'da 99 atın ise sabıkalı bir kasaba sahiplendirildiğini söyledi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun görüşmeleri sırasında, Adalar'da fayton döneminin sona ermesinin ardından İBB'nin satın aldığı atların kaybolması konusu tartışıldı. Uluslararası Yaşam Hakkı ve Toplumsal Değerler Derneği Başkanı Mehtap Topçuoğulları Özer, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in konuşmasının ardından kayıp atları gündeme getirdi. Özer, hayatının 12 yılını Adalar'daki atları kurtarmak için harcadığını belirterek, "Atlar kurtarıldı. Biz de her şeyin güzel olacağını hesapladık, umut ettik. Biz atları sucuk olsun diye faytonları yasaklatmadık. 978 at 4 bin liraya satın alındı. Çok büyük bir suç işlendi aslında. 4 bin liraya alınan atların toplamı 3 milyon 970 bin TL eder. Kaç tane aç fakir insanı doyurur. Bir meta olarak satın alındı. Atlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na resmi olarak devredilmedi, İBB'nin malı kapsamındaydı" dedi.

'978 AT BİZE RAĞMEN YOK EDİLDİ'

CHP'li Şeker'in "Orada o hayvanlara o suçu işleyenlerin cezalandırılması hukukun kapsamında" sözleri üzerine Özer, "Evet, niçin bastırmıyorsunuz? Sizin belediye başkanınız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden rica ettik. Atların Kızılkaya'daki hayvan toplama alanına çekilmesini istedik. 'Orası atlar için çok uygundur, atları lütfen oraya çekelim, biz sahiplendirelim' dedik; ricacı olduk, yalvardık, Murat Ongun'u aradık. Hiçbir şekilde var sayılmadık, yok sayıldık. Bizim sahiplendirmemizi, atları görmemize bile müsaade etmediler. 978 at hayvan hakları aktivistlerine rağmen yok edildi. Siz müdahale etmediniz. Ben yargıya başvuracağım; ama İçişleri Bakanlığı'ndan bize izin verilecek mi onun bilgisinde değilim. Sabahtan beri vekillerimizin bize işimizi öğrettiklerini dinliyoruz. Çevreyi, doğayı, balığı, kuşu biz koruyoruz. Siz kanunları yaparken eksik-gedik, attığınız fazla virgülü ya da eksik virgülü biz sahada yaşıyoruz" diye konuştu. CHP'li Şeker ise atların gönderildikleri yerlerde yaşatılması gerektiğini, suçu işleyenlere hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.

'ATLARI SABIKALI KASABA VERMİŞLER'

Başka bir hayvansever Fırat Ahmet Yıldız da İstanbul'dan Hatay'a gönderilen atları gündeme getirerek, "'Hatay'a hayvan sahiplendirdik' dediler; eyvallah. 'Havyan sahiplendirdim' dediğin adamın at kasaplığından sabıkası var. Bu adama 100 at verildi. Burada suçlu kim. Adam at kasabı zaten. İstanbul'dan Hatay'a bin kilometre 100 at gidiyor, 1 at yolda ölüyor, '99 atı sahiplendirdik' diyorlar. Kime sahiplendirdin? 'Özel bilgi'. Nereye verdiniz? 'Söyleyemeyiz'. En sonunda bir Hatay milletvekilimiz ortaya çıkardı ki atları kasap sabıkalı bir adama sahiplendirmişler" diyerek tepkisini dile getirdi.

KOMİSYON BAŞKANI: SUÇ DUYURUSU KABUL EDELİM

CHP'li Şeker'in bunun hesabının sahiplendiren kişiden sorulması gerektiğini söylemesi üzerine Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da, "Tamam, onu suç duyurusu kabul edelim, biz duyurmuş olalım. İlgililer gerekli dersi çıkaracaklardır" dedi.

Mehtap Topçuoğulları Özer de, "Derneğimiz adına suç duyurusunda bulunuyorum, böyle bir imkanımız varsa yüce Meclisimizin huzurunda bunun değerlendirilmesin talep ediyorum" dedi.

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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