TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlıklar içerisinde gücünü bütün dünyaya haykırdığını belirtti.

Vakfıkebir'in de vatanına bağlılığını, vermiş olduğu onurlu mücadele ile gösterdiğini ifade eden Balta, "İlçemiz 20 Temmuz 1916 tarihinde Rus Çarlığının işgaline uğramış ve 14 Şubat 1918 tarihinde kahraman ordumuz tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır. Vakfıkebir'imiz bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu vermiş oldukları onurlu mücadele ile göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, bugün de ülkenin geleceğini tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı da stratejilerinin açık ve net olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı döneminde hasta adamı ayağa kaldıran ve tarih kitaplarına sığmayan destan yazan aziz milletimiz gerekirse ülkemizin selameti ve huzuru için bir yeni destan daha yazar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Vakfıkebir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi, fedakar ve cefakar dede ve ninelerimiz olmak üzere tüm ecdadımızı minnetle anarak Vakfıkebirli hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk