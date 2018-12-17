TBMM Başkanı Yıldırım, Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan ziyareti kapsamında Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde şehit olan Osmanlı askerlerinin mezarlarının bulunduğu Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Yıldırım, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı. Yıldırım, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra şehitlikteki mezarların başında dua etti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA