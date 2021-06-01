TBMM Başkanı Şentop, İslamabad'da Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani ile bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'da Taliban'ın şiddet eylemlerinin devam etmesini endişeyle müşahede ettiklerini belirterek, "Afganistan'da barışın tesisi için silahların susması gerektiğini vurguluyor ve meselelerin yapıcı diyalog kanallarından...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'da Taliban'ın şiddet eylemlerinin devam etmesini endişeyle müşahede ettiklerini belirterek, "Afganistan'da barışın tesisi için silahların susması gerektiğini vurguluyor ve meselelerin yapıcı diyalog kanallarından müzakere edilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılmak için Pakistan'da bulunan Şentop, başkent İslamabad'da Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile bir araya geldi.

Görüşmede Şentop, Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının idrak edildiğini anımsatarak, "Bu özel yılda ikili temaslarımızdaki yoğunluğun, asırlara uzanan köklü ilişkilerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye olarak, Afganistan halkının uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşmasını canı gönülden temenni ettiklerini belirten Şentop, barış sürecini ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Barış sürecinde hedeflenen ilerleme henüz sağlanamadı"

Şentop, geçen sene şubatta Katar'ın başkenti Doha'da "Afganistan'a Barış Getirme Amacındaki Anlaşma'nın" imzalanmasının bu bakımdan bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Maalesef, başlangıcını büyük bir memnuniyetle karşıladığımız Afganlar arası müzakerelerde hedeflenen ilerleme ise henüz sağlanamamıştır." ifadesini kullandı.

Taliban'ın şiddet eylemlerinin devam ettiğini endişeyle müşahede ettiklerini belirten Şentop, "Afganistan'da barışın tesisi için silahların susması gerektiğini vurguluyor ve meselelerin yapıcı diyalog kanallarından müzakere edilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Şentop, "Şiddetin geçtiğimiz seneye kıyasla son aylarda doruk noktasına ulaştığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay Kabil'de bir okulda meydana gelen patlama dahil, sivilleri hedef alan bir dizi terör saldırısından derin üzüntü duyduk." diye konuştu.

"Kalıcı barış samimi temennimizdir"

TBMM Başkanı Şentop, "Afganistan'daki şiddetin son bulması ve toplumun tüm kesimlerinin endişe ve beklentilerini karşılayacak, bölgesel desteğe sahip olacak, kalıcı ve adil bir barışın tesisi, samimi temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tek bir ülkenin kapasitesini aşan büyük zorluklarla yüzleşmeye devam eden ve 40 senedir çatışma ortamında bulunan Afgan halkının, geciken barışı ziyadesiyle hak etmekte olduğuna dikkati çeken Şentop, "Bunu dikkate alan birleştirici, uzlaştırıcı ve temsil edici bir siyaset anlayışı ülkeye hakim kılınmalıdır. Bu konuda, zat-ı alinizin ve Afganistan Halk Meclisi'nin bütün kıymetli üyelerinin ne kadar çok gayret sarf ettiğini takdirle takip ediyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. senesinde, kuvvetini, halklar arasındaki derin dostluk ve samimi kardeşlik bağlarından alan bu özel ilişkiyi ileriye taşıma niyetini, TBMM adına bir kez daha ifade ettiğini belirten Şentop, "Afganistan Halk Meclisi üyelerine en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye zor zamanlarda Afganistan'ın yanında oldu

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani ise Şentop ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Afganistan'ın, köklü tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve zor zamanlarda Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu söyledi.

Rahmani, eğitim, sağlık ve burs başta olmak üzere Türkiye'nin sağladığı desteklere teşekkür ederek, "Türkiye, barış görüşmelerini en samimi şekilde takip etmiş ve desteklemiştir. Bu desteği, Afgan halkı unutmayacaktır. Barış konferansının toplanmasındaki öncü rolünüz için teşekkür ediyoruz. Umuyorum, barış görüşmeleri en iyi şekilde sürecektir." dedi.

Taliban'ı masaya oturmaya ikna etmek için Türkiye'ye ve bölge ülkelerine yönelik taleplerini yinelediklerini vurgulayan Rahmani, diğer ülkelerin İstanbul barış konferansına aktif katılımı için Taliban'ın üzerindeki baskıyı artıracağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye'den destek talebi

Rahmani, barış konferansı neticesinde sağlanacak siyasi barışla ilgili olarak Türkiye'den destek beklediklerine dikkat çekerek, "Güvenlik güçlerimize sağladığınız eğitim desteğinin kapasitesini artırmanızı talep ediyoruz. Ülkemizin altyapısının yenilenmesi konusundaki destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Rahmani, 100'ün üzerinde Afgan parlamenterin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığını belirterek, "Bu, Türkiye'ye duyduğumuz sevginin de göstergesi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı