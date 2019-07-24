TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi ve karşılama Ziyaretten detaylar TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine katılmak için gerçekleştirdiği Yunanistan...
TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi ve karşılama
Ziyaretten detaylar
TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine katılmak için gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti kapsamında İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti.
Kaynak: AA
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