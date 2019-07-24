TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi ve karşılama

Ziyaretten detaylar

TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine katılmak için gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti kapsamında İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA