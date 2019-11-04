TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı
-Zirveye kalılan Parlamento Başkanlarından görüntü -TBMM Başkanı Mustafa Şentop2un görüntüsü TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın görüntüsü TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
-Zirveye kalılan Parlamento Başkanlarından görüntü
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop2un görüntüsü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın görüntüsü TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı