TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

-Zirveye kalılan Parlamento Başkanlarından görüntü -TBMM Başkanı Mustafa Şentop2un görüntüsü TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın görüntüsü TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

04.11.2019 08:03
TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

-Zirveye kalılan Parlamento Başkanlarından görüntü

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop2un görüntüsü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın görüntüsü TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı
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