TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminde davasında adalet tecelli etmiştir"
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TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminde davasında adalet tecelli etmiştir"

27.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:31
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz hain darbe girişiminde 68 kişinin şehit, 222 vatandaşımızın gazi olduğu Ankara'yı bombalayan Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz hain darbe girişiminde 68 kişinin şehit, 222 vatandaşımızın gazi olduğu Ankara'yı bombalayan Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişiminde 68 kişinin şehit, 222 vatandaşımızın gazi olduğu Ankara'yı bombalayan Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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