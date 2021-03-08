TBMM Başkanı Mustafa Şentop sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Şentop, Öztekin'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımında Öztekin'in fotoğrafına da yer veren Şentop, "Kıymetli tiyatro ve sinema sanatçısı, bir geleneğin son temsilcilerinden Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen