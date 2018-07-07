TBMM Başkanı Kahraman: "Demokrasi ve Cumhuriyetle Güçlenerek Daha İyi Noktalara Gideceğiz"

TBMM Başkanı Kahraman: "Demokrasi ve cumhuriyetle güçlenerek daha iyi noktalara gideceğiz"

ANKARA - TBMM Başkanı İsmail Kahramanü, "Demokrasiyle, cumhuriyetle ay yıldız altında çok daha güçlenerek daha iyi noktalara gideceğiz" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, devir teslim tören inden önce gazetecilere açıklama yaptı: Kahraman, Anaysa değişikliğinin faydalı olduğunu belirterek, geçici başkana görevi vermeye gittiğini söyledi. Kahraman, "Basına çok büyük işler düşüyor. Basın büyük güç. Hissi olmasın, söylenenleri söyleyin. Söylemediklerimi söyletiyorsunuz. Bazı arkadaşlardan şikayetçiyim. Topluma yanlış aktarıyorlar. Hepimizin hedefi Türkiye'nin mutluluğu, güzelliği. Baki kalan hoş seda. Demokrasiyle, Cumhuriyetle ay yıldız altında çok daha güçlenerek daha iyi noktalara gideceğiz" ifadelerinde bulundu.

Partileri parmaklara benzettiğini belirten Kahraman, "İstanbul'da vakfi faaliyetlere devam edeceğim. Siyaset ayrı, politika ayrı. Politika burada yapılan faaliyetlerdir, siyaset insan hayatının tamamıdır. İnsan hayatında siyaset hep devam eder. Bende fikri faaliyetlerin devam etmesine elimden gelen gayreti göstereceğim" diye belirtti.