TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin, hayatın her alanında, bilgiye ulaşıp sunmaya çalışırken, toplum hayatı açısından üstlendiği işlevle tüm kesimlerin sesi olma ve taleplerini duyurma konusunda önemli bir misyonu da yerine getirdiğini vurguladı.

Etik gazeteciliğin temel ilkelerinden doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, insanlık ve sorumluluk ilkelerini benimseyen gazetecilik anlayışının sadece basını değil ülkenin gelişen demokrasisini de güçlendireceğini belirten Şahin, günümüzde gazeteciliğin, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geçmiş yıllara oranla daha geniş bir görüntüleme oranına ulaştığını kaydetti.

Ali Şahin, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgileri tarafsız ve doğru bir şekilde rapor etme sorumluluğu olan gazetecilerin, olayları tüm taraflarıyla kamuoyu ile paylaşmasının toplumu daha da güçlendireceğini ve geliştireceğini dile getirdi.

Şahin, "Toplumun sesi, nefesi olan, çözüm odaklı, topluma karşı gazetecilik sorumluluklarını özgür ve ilkeli bir şekilde yerine getirmek adına gösterdiği üstün gayret ve onurlu hizmet mücadelesi veren gazetecilerimizi takdirle izliyor ve gönülden destekliyorum." ifadesini kullandı.

Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şahin, gazetecilere erdemli ve ilkeli gazetecilik serüvenlerinde başarı ve heyecan dolu seneler diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz