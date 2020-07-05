Tatilcilerin denizdeki atıklarını köpek topladı - Tatilcilerin denizdeki atıklarını köpek topladı Yüzerek gidip çöp poşetini alarak sahile getirdi Sahilde kendini bilmez tatilcilerin bıraktığı atıkları toplayan gençler isyan edip o anları sosyal medyaya taşıdı Antalya'da yasağın kalkması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte sahillerde...

- Tatilcilerin denizdeki atıklarını köpek topladı

Yüzerek gidip çöp poşetini alarak sahile getirdi

Sahilde kendini bilmez tatilcilerin bıraktığı atıkları toplayan gençler isyan edip o anları sosyal medyaya taşıdı

ANTALYA - Antalya'da yasağın kalkması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte sahillerde sahillere akın eden vatandaşların geride bıraktığı atıklar isyan ettiriyor. Bir grup genç sahilde denize girip güneşlenenlerden kalın ve içinde her türlü çöpün bulunduğu atıkları toplayıp o anları sosyal medyada paylaşılırken aynı anlarda başka bir sahilde yüzerek denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkartan köpek sosyal medyada büyük beğeni topladı. Görüntülerin paylaşıldığı antalya hakkında isimli sosyal medya sitesinde çevreyi kirletenler kınanırken köpek çok sayıda beğeni aldı.

Görüntülerde bir grup genç, sahilde yürüyüp tatilcilerden kalan çöpleri cep telefonlarıyla görüntüledi. Şişeler, poşetler yemek artıklarıyla dolu olan sahildeki çöpleri bir yandan toplayıp bir yandan da çöpleri bırakan vatandaşlara seslen gençler "İnsanların bıraktığı pislikleri biz topluyoruz.Daha bir sürü var, ne biçim insanlık, yiyorlar içiyorlar gidiyorlar. Pislikler" diyerek tepki gösterdi.

Diğer taraftan sahildeki başka bir noktada eğitimli olduğu anlaşılan bir köpeğin yüzerek 50 metre kadar ilerde su yüzeyinde bulunan çöp poşetini alıp sahile getirmesi de başka bir tatilci tarafından görüntülendi. Sahilde bulunanların " Al gel hadi bakayım, aferin" sözleri arasında yüzerek açıldığı noktadan çöp poşetini ağzına alıp gelen köpek poşeti getirip sahile bıraktı. Tatilciler, "Aslanım benim aferin sana, alkış" diyerek köpeğe destek verdi.

Kaynak: İHA