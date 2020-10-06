Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor

Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor -Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katlı 'Alaşehir Tepe Yerleşmesi' keşfedilmeyi bekliyor Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katmanlı 'Alaşehir Tepe...

Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor

-Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katlı 'Alaşehir Tepe Yerleşmesi' keşfedilmeyi bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katmanlı 'Alaşehir Tepe Yerleşmesi' keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız Beldesi, Değirmenaltı mevkiinde bulunan 3 katlı 'Alaşehir Tepe Yerleşmesi' günümüzün modern yaşam alanlarını andıran mağaraları ile dikkat çekiyor. Gizemli mağaralar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 70 santim genişliğindeki tünellerle birbirine bağlanıyor. Köylüler tarafından uzun yıllar önce keşfedilen mağara ilk kez görme fırsatı bulanları heyecanlandırıyor. Eski Tunç Çağına dayanan tarihi ile dikkat çeken mağarada keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oda bulunuyor. Ortaçağın rezidansı olarak adlandırılan bu tarihi yerleşim yerine şişmanların girmesi ise pek mümkün değil. 70 santimetre çapındaki bağlantı tünelleri şişmanların geçişine izin vermiyor.

Orta çağ dönemine ait bir yerleşim yeri olduğu düşünülüyor

Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, mağaranın eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Mağara 3 kademeden oluşuyor. Genişliği 1 metre, yüksekliği 70 santimetreden oluşan tünellerden geçiliyor. Ondan sonra tüneller genişlemeye başlıyor. Bizim burada oda diye tabir ettiğimiz yerleşim yerleri var. Yaklaşık uzunluğu 200- 300 metre kadar. Eski yerleşim yeriymiş burası. Ortaçağ döneminde. Yıldız Dağı Kayak Merkezine de 9 km mesafede burası. Kayak tesislerine gelip misafir olan arkadaşlarımız içinde burası bulunmaz bir cennet. İçeri girmesi biraz zor ama girdikten sonra görülmeye değer bir yer" şeklinde konuştu.

"Tarihi yüzyıllara dayanıyor"

Yıldız Beldesi Meclis Üyesi Cafer Aydın ise "Burası tarihte Alaşehir olarak geçiyor. Tarihi yüzyıllara dayanıyor. Orta Çağ, Bizans ve Osmanlı dönemleri olarak. Biraz doğallığını kaybetmiş. Ama mağaralarımız girip gezip görmeye değer yerler. 70 santimetre uzunlukta 50 santimetre genişlikteki katmanda 5 metre boyunda. Ondan sonra her katmanı yaklaşık 300 metre uzunluğunda. En son yeşil odaya varıyoruz. Herkes giremez biraz uçurum bizlerden yardım almaları gerekiyor. Bilmeyenler için biraz zorlu bir yer. Kilolu olanlar da giremez. 80-90 kilo üstü giremez girse de zorlanır. Hazineciler mağaraların doğal güzelliğini biraz kaybettirmişler. Bayağı bir içinde tamirat gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ