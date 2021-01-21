Tarsus Yeni Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi geçen yıl esnafa 68 milyon kredi kullandırdı

Tarsus Yeni Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, 2020 yılında 982 üyeye toplam 68 milyon lira işletme ve esnaf destek kredisi kullandırdıklarını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Aslan, 1 Ocak 2020 tarihi ile 82 milyon 500 bin lira olan plasman tutarının 31 Aralık 2020 tarihi ile 38 milyon 500 bin liralım artışla 121 milyon liraya yükseldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle zor durumda kalan esnaflara uygun olanaklarla krediler sunarak yardımcı olduklarını dile getiren Aslan, "Geçen yıl 982 üyemize 68 milyon lira kredi kullandırdık. Takip ve icra borcu bulunan 72 ortağımız, salgın sebebiyle Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapılandırma kapsamına alındı. Bu kapsamda 2 milyon 100 bin liralık alacak karşılığında kooperatif olarak 646 bin liralık temerrüt faizinden feragat etmiş bulunmaktayız. Kooperatifimizin kuruluşunda 8 milyon lira olan plasmanımız, 2020 yılı sonuna kadar on beş kat artarak 121 milyon liraya ulaşmıştır. Bölge birliği içerisinde ilk 10 da olan kooperatifimiz, Türkiye genelinde ki 1100 kooperatif içerisinde ise 54. sırada bulunmakta ve en üst limitten kredi vermekte olup birinci grupta hizmet vermektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt