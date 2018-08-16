Tarsus'ta Pamuk Üretimi Değerlendirildi

Tarsus Ticaret Borsası öncülüğünde pamuk üretimi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Borsa binasında yapılan toplantıya, Tarsus Ticaret Borsası Çırçır Komisyonu üyeleri ile ilçede faaliyet gösteren çırçır fabrikaları ile çiğit yağı üreticisi firmaların temsilcileri katıldı.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karaer, yaptığı açıklamada, toplantıda sezonda uygulanacak ücretlerin değerlendirildiğini belirterek, pamuğun son yıllarda üreticisini sevindirdiğini söyledi.

Pamukta ithalatın düşürülmesi için sektör temsilcilerine büyük görevler düştüğünü aktaran Karaer, şöyle devam etti:

"Türk tekstil sektörünün yıllık pamuk ihtiyacının 1.5 milyon tona ulaştığı göz önüne alındığında, pamukta dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması lazım. Son 2 yıldır, fiyatların üreticileri memnun ettiği, bu fiyatların önümüzdeki sezonlarda da aynı kalmasını temenni ediyoruz."

Karaer, son 2 sezonda oluşan fiyatın da etkisiyle pamuk ekim alanlarının genişlediğini sözlerine ekledi.