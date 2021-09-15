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TARSİM'den üreticilere 214 milyon liralık kuraklık ödemesi yapıldı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
TARSİM'den üreticilere 214 milyon liralık kuraklık ödemesi yapıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 3 bin 532 köyde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 sigortalı üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yaptı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 3 bin 532 köyde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 sigortalı üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yaptı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteğiyle uygulamada olan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi.

Eksperlerin titizlikle sürdürdüğü saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 44 ildeki 267 ilçenin 3 bin 532 köyünde poliçede yazılı köy bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği belirlendi.

Söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticiler hasar ödemesine hak kazandı. Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon lira prim karşılığında 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldı.

TARSİM'in kurumsal internet sitesi "tarsim.gov.tr"'de yer alan "Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sorgulama" ekranından köy bazlı sorgulama yapılarak konuyla ilgili bilgi edinilebiliyor.

Geçen yıl ilçe bazlı uygulanan Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 59 ildeki 286 ilçede yaklaşık 20 bin hasar tespit çalışması yapılırken, sigorta 2021'den itibaren köy bazlı uygulanmaya başlandı.

Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 67 ildeki 375 ilçenin 5 bin 311 köyünde yaklaşık 50 bin hasar tespit incelemesi gerçekleştirildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarıyla ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'yla güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TARSİM verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70'i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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Haber: TARSİM'den üreticilere 214 milyon liralık kuraklık ödemesi yapıldı - Haberler Ekonomi
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