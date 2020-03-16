Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege Denizi'nde balık avına çıktı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle denizlerin artık daha bereketli olacağını belirterek, "Yaptığımız denetimler sonucunda Bakanlık olarak 33 balıkçı teknesine el koyduk.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle denizlerin artık daha bereketli olacağını belirterek, "Yaptığımız denetimler sonucunda Bakanlık olarak 33 balıkçı teknesine el koyduk. Yeni kanunla balıkçılık konusunda da bu işi düzgün yapanın sonuna kadar yanındayız ama yanlış yapanın, kaçak avlananın da sonuna kadar peşinde olduğumuzu hissettirdik." dedi.

Pakdemirli, Eski Foça Limanı'nda demirli bulunan 44 metre uzunluğundaki "Avcı Baba" gırgırıyla Ege Denizi'ne açılarak balık avına katıldı.

Gırgırda çalışan 30 tayfa tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra geçtiği kaptan köşkünde teknenin kaptanı Ahmet Ali Avcı'dan devam eden av sezonu ile ilgili bilgiler aldı.

Avcı'nın yönlendirmesiyle bir süre teknede kaptanlık yapan Pakdemirli, telsizle çevrime girerek diğer teknelerin kaptanlarına "rastgele" dileğinde bulundu.

Teknede bulunan radarlardan balık sürüsünün bulunduğu alanın tespit edilmesinin ardından Pakdemirli, yağmurluk, çizme ve eldiven giyerek tayfayla teknede ağların bulunduğu kısma gitti.

Tayfayla bir süre sohbet eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, onlarla beraber ağları denize bıraktı. Pakdemirli, yağan yağmura rağmen, ağların denizden çekilme sürecinde de balıkçılara yardım etti.

Bakan Pakdemirli, gemiye çıkarılan hamsi ve sardalyaları balıkçı küreği ile kasalara doldurdu.

"Bu işi kaçak yapanın sonuna kadar peşindeyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, "Avcı Baba" teknesinin kaptan köşkünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye için su ürünlerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bakanlık görevine başladığı günden bu yana Türkiye'nin su ürünleri zenginliğini arttırmak için çalışmalar yaptığını belirten Pakdemirli, "1971 yılından bu yana değişmeyen bir Su Ürünleri Yasamız vardı. Ruhsatlı olarak, ahlakıyla bu işi yapan balıkçıları korumak ve kaçak balıkçılığı önlemek maksadıyla bu yasamızı Meclisimizin de takdiriyle çıkartarak yenilemiş olduk. Bu konuda son derece memnunuz." diye konuştu.

Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle denizlerin artık daha bereketli olacağına işaret eden Pakdemirli, "Yaptığımız denetimler sonucunda Bakanlık olarak 33 balıkçı teknesine el koyduk. Balıkçılık konusunda da bu işi düzgün yapanın sonuna kadar yanındayız ama yanlış yapanın, kaçak yapanın da sonuna kadar peşinde olduğumuzu hissettirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yeni kanun ile beraber denizlerde balıkçılığın daha sürdürülebilir yapıldığını, denetimlerin Bakanlık görevlileri tarafından ara verilmeden devam ettiğini vurguladı.

"Cezalar yeterince caydırıcı oldu"

Eski kanunda cezaların yeterli olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Cezalar vardı ama özellikle ruhsatı olmayan balıkçılarla alakalı bu cezaların yeterli hale gelmesi gerekiyordu. Özellikle kaçak av yapanlara nefes almayacakları şekilde yasal düzenlememizi yerine getirmiş olduk. Yeni kanunla teknenin müsaderesine kadar giden cezalarımız var. Yani tekneye devlet olarak el koyuyoruz. Sonra tekne satılıyor ve hazine maliyesine irat kabul ediliyor. Bu cezalar yeterince caydırıcı oldu diye düşünüyorum."

Pakdemirli, çıktığı balık avının bereketli geçtiğini, bundan sonra Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de sık sık gırgırlara misafir olup balık avına katılacağını ifade etti.

Tayfalardan Öner Öztürk ise 35 yıllık balıkçı olduğunu, ilk kez bir bakanı teknelerinde ağırladıklarını belirterek, "Bakanımız istekli ve heyecanlı. Ekmeğini alnının teriyle kazanan tayfaların yanında olduğu için çok teşekkür ederiz. Aranıp soruluyor olmak bunu da bir bakanın yapması bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Ali Rıza Büyük de Bakan Pakdemirli'nin tayfalık performansını bakanlığı gibi çok iyi bulduğunu belirterek, ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA