MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düşen minibüste bulunan tarım işçilerinden 7'si yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düşen minibüste bulunan tarım işçilerinden 7'si yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kelahmet Mahallesi'ndeki grup yolunda meydana geldi. Durmuş Köse yönetimindeki, içerisinde 12 tarım işçisi bulunan 58 ACG 501 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır, 7 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MEYVESİNİ ALMAYA HAZIRLANDIĞI AĞAÇLARI DOMUZ İSTİLASINA UĞRADI
MEYVESİNİ ALMAYA HAZIRLANDIĞI AĞAÇLARI DOMUZ İSTİLASINA UĞRADI
Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:29:04. #1.16#

title