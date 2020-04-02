Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi
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Mersin

Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi Mersin'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri korona virüs tedbirleri kapsamında genel sağlık taramasından geçirilirken, ailelere sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı sağlık paketi dağıtıldı.

02.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:47
Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

MERSİN - Mersin'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri korona virüs tedbirleri kapsamında genel sağlık taramasından geçirilirken, ailelere sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı sağlık paketi dağıtıldı.

Tarımın başkenti niteliğindeki Mersin'de ekim ve dikim zamanının geldiği zorlu süreçte, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallerinde çadırlarda yaşayan 120 aileye, toplamda ise yaklaşık 800 mevsimlik tarım işçisine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işçilere ve ailelerine ateş ölçümü ile genel sağlık taraması yaptı. Ailelere sağlık paketi, çocuklarına ise süt dağıtımı yapan ekipler, bu süreçte kentin tamamındaki tarım işçilerine düzenli olarak ulaşmayı planlıyor.

Salgınının Türkiye'de de etkisini her geçen gün artırmaya başladığı zorlu süreç, etkisini üretim alanına da yansıttı. Tedbir amacıyla insan gücünde kısıtlamaya, esnek çalışma veya vardiyalı sisteme giden kimi işletmelerin üretim kapasitelerinde de düşüşler meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, insanların özellikle bu süreçte daha fazla ihtiyaç duydukları temel gıdaların üretiminde sürekliliğin sağlanması amacıyla tarımsal üretim alanlarına yöneldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, yaşanan zorlu süreçte alınan önlemler içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tarımsal üretim konusundaki hassasiyetleri noktasında da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Korona virüs sürecinde birçok ihtiyaçtan vazgeçilebilirken, gıdadan vazgeçmenin mümkün olmadığını ifade eden Gökçek, bu noktada çiftçinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sürdürmesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Gökçek, "Mersin, tarımın başkenti. Bunun bilincinde olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle bölgemizde tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıkları da bizim için çok önemli. Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Neticede bugün Türkiye'de yaşadığımız bu ortamda insanlarımızın gıda bulabilmesi açısından tarımsal üretim son derece önem arz ediyor. Sezon tam ekim-dikim zamanı. Fidelerimizin de daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi açısından fidelerde çalışan insanlarımızın sosyal alanlarında dezenfeksiyon yapıyoruz. Başkanımız da bu konuya son derece hassas yaklaştığı için bizleri yönlendirdi. Bugün burada bu görevi yerine getiriyoruz" dedi.

Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Kaynak: İHA

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Tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi
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