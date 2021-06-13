Tarihte bugün ne oldu? 13 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
13 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1381 - Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar, Londra'yı basarak Hükûmet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.
• 1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.
• 1859 - Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.
• 1872 - Namık Kemal, İbret gazetesi'ni yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.
• 1878 - Berlin'de, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında, Berlin Antlaşması olarak adlandırılan barış antlaşmasını imzalamak üzere kongre toplandı.
• 1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.
• 1921 - Mustafa Kemal, Ankara'ya gelen Fransa Temsilcisi Henry Franklin-Bouillon ile görüştü.
• 1924 - Fransa'da Gaston Doumergue, Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.
• 1928 - Türkiye ile Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.
• 1934 - Adolf Hitler ile Mussolini, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler. Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatırken Mussolini, Hitler'den "aptal küçük maymun" diye bahsedecektir.
• 1946 - Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.
• 1951 - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Acheson, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Avrupalı üyelerinden Türkiye'nin Pakt'a kabul edilmesini istedi.
• 1952 - Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.
• 1957 - Siyahi lider Martin Luther King ile ABD Başkan Yardımcısı Nixon görüştüler.
• 1961 - Batı Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı.
• 1962 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden ayrılan Osman Bölükbaşı ve arkadaşları Millet Partisi'ni kurdu.
• 1963 - 1459 Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına başlandı.
• 1966 - Ankara'da ilk kapalı devre televizyon yayını için hazırlıklara başlandı.
• 1968 - Üniversitelerde başlayan boykot ve işgal eylemleri hızla yayılmaya başladı. İstanbul'dan sonra Ankara'da da 10 fakültede öğrenciler dersleri boykot ettiler. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi işgal edildi.
• 1969 - Irak Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet uçağı, yanlışlıkla Hakkâri'yi bombaladı.
• 1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı.
• 1972 - Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Banu Ergüder, içinde ceset bulunan bavulla yakalandı. Ergüder'in tecavüze karşı öldürdüğü ifadesine karşın, cinayeti örgütsel anlaşmazlık nedeniyle aynı üniversite öğrencilerinden Zeynel Altındağ'ın işlediği ortaya çıktı. Sıkıyönetimce aranan Adil Ovalıoğlu'nun öldürülmesine adı karışan Garbis Altınoğlu da yakalandı.
• 1972 - THKP-C davasında hüküm giyen Necmi Demir, Kamil Dede ve Ziya Yılmaz'ın idam kararları Yargıtay'da bozuldu.
• 1973 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu kabul edildi.
• 1977 - Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükûmeti kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi.
• 1983 - Pioneer 10 uzay sondası, güneş sistemi dışına çıkan ilk insan yapımı nesne oldu.
• 1991 - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.
• 1993 - Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı'na Tansu Çiller seçildi.
• 1993 - Kim Campbell, Kanada'nın ilk kadın Başbakanı seçildi.
• 1996 - Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II. Kent Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
• 2000 - Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.
• 2002 - Afganistan'da geleneksel Meclis "Loya Jirga" toplanarak, Geçici Hükûmet Başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti.
• 2006 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 6. sezon DVD'si çıktı.
• 2009 - İran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ülkede protesto gösterileri başladı. Kısa süre sonra da isyana dönüştü.
• 2013 - Sibel Siber, KKTC'nin ilk kadın başbakanı oldu.
DOĞUMLAR
• 839 - III. Charles, Kutsal Roma imparatoru (ö. 888)
• 1773 - Thomas Young, İngiliz bilim adamı ve dil bilimci (ö. 1829)
• 1831 - James Clerk Maxwell, İskoç teorik fizikçi, matematikçi ve elektromanyetik teorinin kurucusu (ö. 1879)
• 1865 - William Butler Yeats, İrlandalı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1939)
• 1888 - Fernando Pessoa, Portekizli şair (ö. 1935)
• 1897 - Paavo Nurmi, Fin atlet (ö. 1973)
• 1911 - Luis Alvarez, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1988)
• 1917 - Augusto Roa Bastos, Paraguaylı yazar (ö. 2005)
• 1918 - Helmut Lent, Nazi Almanyası pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (ö. 1944)
• 1925 - Jak Kamhi, Türk iş adamı (ö. 2020)
• 1928 - John Forbes Nash, Amerikalı matematikçi ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2015)
• 1931 - Irvin D. Yalom, Rus asıllı Amerikalı psikiyatrist, varoluşçu, psikoterapist, yazar ve eğitimci
• 1935 - Mehmet Üstünkaya, Türk iş adamı ve Beşiktaş JK yöneticisi (ö. 2000)
• 1937 - Alla Yoshpe, Rus pop şarkıcısı (ö. 2021)
• 1941 - Tony Hateley, İngiliz futbolcu (ö. 2014)
• 1943 - Malcolm McDowell, İngiliz aktör
• 1944 - Ban Ki-moon, Güney Koreli politikacı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
• 1951 - Stellan Skarsgård, İsveçli oyuncu
• 1952 - Hikmet Körmükçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı
• 1953 - Tim Allen, Amerikalı komedyen ve aktör
• 1955 - Alan Hansen, İskoç futbolcu
• 1958 - Füsun Demirel, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu ve çevirmen
• 1962 - Ally Sheedy, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur
• 1964 - Kathy Burke, İngiliz oyuncu, komedyen ve tiyatro yönetmeni.
• 1965 - Vahide Perçin, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu
• 1966 - Grigori Perelman, Rus matematikçi
• 1967 - Peter Buchman, Amerikalı senaristtir
• 1970 - Julián Gil, Arjantinli oyuncu, eski model
• 1971 - Jeffrey Pierce, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır
• 1971 - Tarık, Türk şarkıcı
• 1972 - Ufuk Sarıca, Türk eski basketbolcudur
• 1973 - Kasia Kowalska, Polonyalı şarkıcı, söz yazarı prodüktör ve oyuncudur
• 1973 - Ville Laihiala, Fin müzisyen ve Sentenced grubu vokalisti
• 1974 - Selma Björnsdóttir, İzlandalı şarkıcı ve oyuncudur
• 1974 - Takahiro Sakurai, Japon seslendirme sanatçısı
• 1975 - Jeff Davis, Amerikalı yazar ve yapımcı
• 1975 - Toni Ribas, İspanyol porno aktörü
• 1978 - Richard Kingson, Ganalı futbolcu
• 1980 - Florent Malouda, Fransız millî futbolcu
• 1980 - Sarah Connor, Alman şarkıcı
• 1981 - Chris Evans, Amerikalı oyuncu
• 1983 - Rebeca Linares, İspanyol porno oyuncusu
• 1986 - Kat Dennings, Amerikalı oyuncu
• 1986 - Måns Zelmerlöw, İsveçli şarkıcı, sunucu ve dansçı
• 1989 - Diana Hacıyeva, Azerbaycanlı şarkıcı
• 1989 - Andreas Samaris, Yunan futbolcudur
• 1989 - Hassan Whiteside, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1990 - Aaron Johnson, İngiliz oyuncu
• 1991 - Ryan Mason, İngiliz antrenör ve eski futbolcudur
• 1991 - Lorenzo Reyes, Şili'li millî futbolcudur
• 1992 - Kim Jin-su, Güney Koreli millî futbolcudur
• 1993 - Milan Jevtovic, Sırp futbolcudur
• 1993 - Thomas Partey, Ganalı millî futbolcudur
• 1993 - Denis Ten, Kazak buz patenci (ö. 2018)
• 1995 - Petra Vlhová, Slovak Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı
• 1996 - Kingsley Coman, Fransız futbolcu
• 1997 - Arca Tülüoğlu, Türk basketbolcu
• 2000 - Penny Oleksiak, Kanadalı serbest stil ve kelebek yüzücü
ÖLÜMLER
• 1036 - Zahir, 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi (d. 1005)
• 1231 - Padova'lı Antonio, Fransisken rahibi, manevi doktrin uzmanı, tanınmış vaiz ve mucize göstericidir (d. 1195)
• 1645 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (d. 1584)
• 1933 - Şeref Bey, Türk futbolcu, teknik direktör ve futbol hakemi (Beşiktaş futbol şubesinin kurucusu ve ilk kaptanı) (d. 1894)
• 1948 - Osamu Dazai, Japon yazar (d. 1909)
• 1965 - Refik Fersan, Türk besteci ve müzik bilimci (d. 1893)
• 1965 - Martin Buber, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu doğumlu filozof (d. 1878)
• 1974 - Turgut Zaim, Türk ressam ve dekoratör (d. 1906)
• 1977 - Matthew Garber, İngiliz oyuncu (d. 1956)
• 1978 - Paul Wittek, Avusturyalı tarihçi, doğubilimci ve yazar (d. 1894)
• 1982 - Halid bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1912)
• 1986 - Benny Goodman, Amerikalı müzisyen (d. 1909)
• 1987 - Cemil Meriç, Türk yazar ve çevirmen (d. 1916)
• 1987 - Geraldine Page, Amerikalı aktris (d. 1924)
• 1992 - Pumpuang Duangjan, Taylandlı şarkıcı (d. 1961)
• 1996 - Mükerrem Berk, Türk flüt sanatçısı (d. 1917)
• 1998 - Lucio Costa, Brezilyalı bir mimar ve şehir planlamacısıdır (d. 1902)
• 2000 - Ágnes Ságvári, Macar tarihçi ve akademisyen (d. 1928)
• 2005 - Álvaro Cunhal, Portekizli komünist siyasetçi (d. 1912)
• 2005 - Jesús Moncada, Katalan dilinde İspanyol bir yazardı (d. 1941)
• 2005 - Lane Smith, Amerikalı aktör (d. 1936)
• 2006 - Charles Haughey, İrlanda Başbakanı (d. 1925)
• 2009 - Mitsuharu Misawa, Japon profesyonel güreşçi (d. 1962)
• 2010 - Combo Ayouba, Komorlu asker ve siyasetçi (d. 1953)
• 2012 - Roger Garaudy, Fransız düşünür ve yazar (d. 1913)
• 2012 - William Knowles, Amerikalı kimyager (d. 1917)
• 2013 - Muhammed el-Hilayvi, Suudi eski millî futbolcudur (d. 1971)
• 2014 - Gyula Grosics, Eski Macar kaleci (d. 1926)
• 2014 - Sara Widén, İsveçli soprano ve opera sanatçısı (d. 1981)
• 2015 - Sergio Renán, Arjantinli sinema yönetmeni ve aktördür (d. 1933)
• 2016 - Ofelya Hambardzumyan, Ermeni halk müziği şarkıcısı (d. 1925)
• 2017 - Yoko Nogiwa, bir Japon oyuncu (d.1936)
• 2017 - Ulf Stark, İsveçli yazar ve senarist (d. 1944)
• 2018 - Alfredo Pasillas, Meksikalı profesyonel güreşçidir. (d. 1966)
• 2018 - Anne Donovan, Amerikalı eski kadın basketbolcu ve antrenördür (d. 1961)
• 2018 - D.J. Fontana, Amerikalı müzisyendir (d. 1931)
• 2018 - Charles Vinci, Eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Amerikalı haltercidir (d. 1933)
• 2019 - Pat Bowlen, Amerikalı spor yöneticisi ve iş adamı (d. 1944)
• 2019 - Edith González, Meksikalı telenovela ve film aktris (d. 1964)
• 2019 - Şeref Has, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör (d. 1936)
• 2020 - Sheikh Md Abdullah, Bangladeşli politikacı ve avukat (d. 1945)
• 2020 - Sabiha Khanum, Pakistanlı kadın oyuncu (d. 1935)
• 2020 - Mohammed Nasim, Bangladeşli politikacı (d. 1948)
• 2020 - Jean Raspail, Fransız yazar, gezgin ve kaşif (d. 1925)