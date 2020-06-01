Tarihi Kapalıçarşı aylar sonra dualarla açıldı
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Tarihi Kapalıçarşı aylar sonra dualarla açıldı

Tarihi Kapalıçarşı aylar sonra dualarla açıldı Vali Yerlikaya, "Çarşımızın içi ile ilgili restorasyon çalışmaları başlayacak" Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan tarihi Kapalıçarşı, dualarla hizmete açıldı.

01.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:44

Tarihi Kapalıçarşı aylar sonra dualarla açıldı

Vali Yerlikaya, "Çarşımızın içi ile ilgili restorasyon çalışmaları başlayacak"

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan tarihi Kapalıçarşı, dualarla hizmete açıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarihi Kapalıçarşı'nın içi ile ilgili restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını açıkladı

Korona virüs önlemleri kapsamında 23 Mart'ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden hizmete girdi. Kapalıçarşı'nın açılışı nedeniyle Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve çarşıda dükkanı bulunan ünlü etçi Nusret katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Yerlikaya, "Dünyanın ve bizim salgınla mücadele ettiğimiz bu zor günlerde alınan önlemlerden birisi de pek çok alışveriş merkezimizi geçici olarak çalşmasına ara verdi. 559 yıllık tarihe sahip, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet tarafında yaptırılan, bizlere hizmet eden kadim çarşımızı 1 haziran itibariyle tekrar hizmete açıyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız yeni normal başlıyor. Korona virüs salgını ile mücadelede takdire şayan noktaya geldik. Ama her şey bitmedi. Uzunca zamandır evde kaldık, sabrettik, millet devlet el birliği yaptık güzel neticeler aldık. Kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bu günlerde yine mücadeleye devam. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Artık işimize gücümüze dönme zamanı diyoruz. Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşımız, Mısır Çarşımız, esnafımız kuralara riayet ederek işimize döneceğiz. 3 aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ama Allah'ın izni ile yiğit bulunduğu yerden hızla kalkacak ve tekraren ekonomimizi dinamik hale getireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Çarşının iç restorasyonu ile ilgili müjdeyi de veren Vali Yerlikaya, "Buraya eli boş gelmedik. Daha önce çarşımızın çatısı İstanbul Valiliği, Fatih Belediyemiz ve çarşı esnafı işbirliği ile onarılmıştı. Kadim çarşımızın içi ile ilgili restorasyon ve bakım onarım hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Bununla ilgili çarşı esnafımız harcanması gereken tutarın önemli bir kısmını temin ediyorlar. İstanbul Valiliği olarak biz daha önce verdiğimiz rakamı biraz daha arttırıyoruz. 27.5 milyon TL veriyoruz. 2.5 milyon TL de Fatih Belediye Başkanımız veriyor. Fatih belediye başkanlığımız yapım sürecini onlar üstleniyor" şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya'nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasıyla tarihi Kapalıçarşı yeniden kapılarını açtı.

Tarihi Kapalıçarşı aylar sonra dualarla açıldı

Kaynak: İHA

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