Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı

Aksaray'da arızadan sonra götürüldüğü tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşü sırasında yandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Aksaray'da arızadan sonra götürüldüğü tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşü sırasında yandı.

Yangın, Aksaray- Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Kocaeli'ye seyreden Zeki D. (30) idaresindeki 01 AIK 957 plakalı tır, Aksaray'a geldiğinde arıza yaptı. Çekiş arızası olduğunu fark eden sürücü tırı Yeni Sanayi Sitesine götürdü. Sanayide çekiş sorununun tamir edildiği tır, test sürüşü için Aksaray-Nevşehir karayoluna geldiğinde mazot deposu aniden alev aldı. Depo kısmından duman geldiğini fark eden tır sürücüsü, alevlere önce kendi imkanları ile müdahale etti, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücünün müdahalesiyle büyümeyen söndürülen mazot deposunda soğutma çalışması yaptı. - AKSARAY

Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı

Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle kan dondurdu: Oğlum 'baba' deyince bıçaklamayı bıraktım

Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle kan dondurdu: Oğlum 'baba' deyince bıçaklamayı bıraktım

 Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

 Evinin bahçesinde ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam' deyip vurmuş

Evinin bahçesinde ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Sezai Temelli Binali Yıldırım
Magazin Şevval Şahin Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Ersoy Demir Çelik Donald Trump Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:11:21. #1.12#