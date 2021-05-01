Tamer Karadağlı ve genç sevgilisinin başı dertte!
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Tamer Karadağlı ve genç sevgilisinin başı dertte!

Tamer Karadağlı ve genç sevgilisinin başı dertte!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncuTamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la (24) birlikte savcılığa başvurdu. İşte gerekçesi...

Sabah'ın haberine göre, Çift, sosyal medyada küfür ve hakarete maruz kaldıklarını belirterek bazı kullanıcıları ihbar etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tamer Karadağlı (54) ile aşk yaşadığı iddia edilen Iraz Yıldız (24) hakkında bilinmeyenler...

Tamer Karadağlı ile aşk yaşayan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi.

2017 Eylül'de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say'ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana' Sony Classical ile kaydetmiştir. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile devam etmektedir.

Kaynak: Snob Magazin

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