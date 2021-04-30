- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü
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- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Diyarbakır hayalet kente büründü.

- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Diyarbakır hayalet kente büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamada cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kalırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamalarını sürdürdü.

- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü
- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü
- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü
- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü
- Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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