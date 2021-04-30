Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
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Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Atatürk Kent Meydanı'nda hakim olan sakinlik Adnan Menderes Bulvarı'nda hakim olan sakinlik Efeler'deki gösteri havuzu ve yolcu durağında hakim olan sakinlik AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve...

Atatürk Kent Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Adnan Menderes Bulvarı'nda hakim olan sakinlik

Efeler'deki gösteri havuzu ve yolcu durağında hakim olan sakinlik AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Özellikle Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı boş kaldı.

Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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