Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Atatürk Kent Meydanı'nda hakim olan sakinlik Adnan Menderes Bulvarı'nda hakim olan sakinlik Efeler'deki gösteri havuzu ve yolcu durağında hakim olan sakinlik AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve...