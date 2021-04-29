"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Yollardaki araç yoğunluğu Caddelerdeki insan yoğunluğu Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması Berber ve kuaförlerdeki yoğunluk -Tıraş olan vatandaşlar ile röportaj Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş'in açıklaması YOZGAT - Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar...