"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
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"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yollardaki araç yoğunluğu Caddelerdeki insan yoğunluğu Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması Berber ve kuaförlerdeki yoğunluk -Tıraş olan vatandaşlar ile röportaj Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş'in açıklaması YOZGAT - Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar...

Yollardaki araç yoğunluğu

Caddelerdeki insan yoğunluğu

Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması

Berber ve kuaförlerdeki yoğunluk

-Tıraş olan vatandaşlar ile röportaj

Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş'in açıklaması YOZGAT - Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Yozgat

Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Emniyet ekipleri cadde girişlerinde HES kodu uygulaması yaparak, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Berber ve kuaförlerde de yoğunluk dikkati çekti.

Yozgat şehirlerarası otobüs terminalinde sakinlik gözlemlenirken, doğu ve batı illerini birbirine bağlayan E-88 kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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