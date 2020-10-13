Talas'ta çöp konteynerlerinde kötü kokuya son

Talas Belediyesi, Kayseri'de ilk kez uygulanan bir yöntemle çöp konteynerlerine parfüm sıkarak kötü kokuları ortadan kaldırıyor.

Talas Belediyesi, Kayseri'de ilk kez uygulanan bir yöntemle çöp konteynerlerine parfüm sıkarak kötü kokuları ortadan kaldırıyor.

Çöp araçları ve konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçen Talas Belediyesi'nin bu uygulaması ile artık çöplerden kötü koku yerine parfüm kokusu yayılıyor. 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı uygulama sayesinde özellikle yaz aylarında çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarından yayılan kötü kokuların önüne geçilmiş oluyor. Oldukça da ekonomik olan parfümün 1 litresiyle yaklaşık 2 hafta boyunca uygulama yapılabiliyor.

Belediyenin yeni uygulamaya koyduğu proje ile şehir içinde çöp kokularından kurtuldukların ifade eden Talaslı bir esnaf, önceden çöpler alınsa bile yerinde kötü bir koku bıraktığını ama şimdi uygulanan yeni yöntemle bunun giderildiğini söyledi. Hem kendilerinin hem de müşterilerinin memnun olduğunu ifade eden esnaf, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Yeni uygulamadan memnuniyetini dile getiren bir diğer Talas sakini ise, çöp araçlarının yanından geçerken ve konteynerlerinden artık tiksinmediklerini söyledi.

Başkan Yalçın'a teşekkür eden ve Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ifade eden Endonezyalı bir vatandaş da "Talas Belediyesi'nin yaptığı çöpleri parfümleme işlemi çok iyi olmuş. Çöpler artık kötü kokmuyor, güzel kokuyor. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan yoldan geçen bir esnaf da kokunun 50 m. ileriden bile hissedildiğine dikkat çekerek, "Siz nasıl etkili bir şey kullanıyorsunuz? 50 m. ileriden bile hissediliyor. Artık çöp kokusundan rahatsız olmuyoruz" diye konuştu.

Uygulanan yeni sistem sayesinde vatandaşın kendilerine karşı bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Talas Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları da "Konteyneri çöp arabasına boşaltırken, araçta bulunan hazneden, çöp alınan bölgeye ve konteynere hava yardımıyla parfüm sıkılıyor. Aracın dışına doğru buharlaşma yoluyla parfümü devamlı olarak verdiği için aracımızın etrafında ve çöp kutularında güzel koku oluyor. Vatandaşlar, aracımızın ve çöp kutularının yanından geçerken rahatsız oluyordu artık olmuyorlar. Parfüm sistemi bize bakış açısını değiştirdi. Bu parfüm kokusu sayesinde kötü kokulardan uzak dururken rahat bir ortamda da çalışmış oluyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız da rahatsız olmuyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı