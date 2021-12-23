Kayseri'den kısa kısa

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yıl artarak büyüyen bütçe ile ilçeye önemli hizmet ve yatırım kazandırdıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin bütçesinin 3 yılda yüzde 292 arttığını belirtti.

Başkan Yalçın, "2019 yılında 98 milyon lira olan bütçemizi 2020'de 133 milyon liraya, 2021'de ise 246 milyon liraya çıkarttık. 2022 yılı bütçemiz ise 385 milyon lira olarak belirlendi. 2022 yılı bütçesinde 2019 yılına göre yüzde 292 artış sağlandı. Bu bütçe ile bir yandan rutin belediye işlerini en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz bir yandan da yeni proje ve yatırımları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı

KASKİ'den Felahiye'ye yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesinde 2021 yılında 1 milyon 977 bin 643 lira yatırım yapıldı.

Belediyen yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ ekipleri içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme ve imalatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda 2021 yılında Felahiye'ye bazı hizmetler dahilinde 1 milyon 977 bin 643 lira yatırım yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde altyapı ile ilgili en küçük bir sorun kalmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, sağlıklı yaşamın gereği olan güçlü altyapıyı oluşturmayo amaçladıklarını ifade etti.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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