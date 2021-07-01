Talas Harman Meydanı şenlenecek
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Talas Harman Meydanı şenlenecek

Talas Harman Meydanı şenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın en dikkat çeken sosyo-kültürel faaliyetleri arasında yer alan 'Antika Pazarı' ve 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', normalleşme süreciyle birlikte Pazar günleri kapılarını açacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın en dikkat çeken sosyo-kültürel faaliyetleri arasında yer alan 'Antika Pazarı' ve 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', normalleşme süreciyle birlikte Pazar günleri kapılarını açacak.

Pandemi öncesinde olduğu gibi yeni dönemde de Talas'ın tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda kurulacak olan her iki pazar, bölgenin olduğu kadar Talas'ın da sosyo-kültürel yönden gelişimine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaya devam edecek.

1 ve 3. PAZAR MAHARETLİ ELLER

Normalleşme süreciyle birlikte Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı her ayın 1 ve 3. Pazar günü kurulacak. Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonla, binlerce el emeği göz nuru ürün ile el ve ev yapımı gıda ürünleri alıcısıyla buluşacak.

4 Temmuz Pazar günü tezgah açacak Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Temmuz ayında bir de 18 Temmuz Pazar günü kurulacak.

ANTİKA PAZARI İLE HASRET BİTİYOR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bir diğer önemli sosyo-kültürel projesi olan Antika Günleri de uzun bir aradan sonra yeniden meraklılarıyla buluşacak.

Pandemi nedeniyle 16 aydır kurulamayan Antika Pazarı, 11 Temmuz Pazar günü yine Harman Meydanı'nda 'vira bismillah' diyecek.

Antika Pazarı, bundan sonra her ayın 2. Pazar günü antika satıcılarıyla koleksiyonerleri buluşturmaya devam edecek. - KAYSERİ

Talas Harman Meydanı şenlenecek
Talas Harman Meydanı şenlenecek
Talas Harman Meydanı şenlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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