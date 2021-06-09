Talas Belediyesi'nden askerlere çanta
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Talas Belediyesi'nden askerlere çanta

Talas Belediyesi'nden askerlere çanta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere asker çantası hediye ediyor.

Talas Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere asker çantası hediye ediyor.

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden Mehmetçiklerin, kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemelerin yer aldığı çantada başta bayrak olmak üzere tıraş takımı çantası, tıraş köpüğü, tırnak makası, askılı boyun cüzdanı, iğne-iplik dikiş seti, sırt çantası, asker iç çamaşır takımı, çamaşır yıkama filesi, kirli çamaşır torbası, temiz çamaşır torbası, çorap, ayakkabı boyası, not defteri ve tükenmez kalem bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatani görevini yapmaya gidecek vatan evlatlarının yanlarında olduklarını belirterek, "Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Askere gidecek gençlerimize ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluşan asker çantası hediye ediyoruz. Mehmetçiklerimiz bizim canımız. Gözünü kırpmadan bu vatan için canlarından geçebilecek askerlerimize ne yapsak azdır. Kendilerine sağ salim vatani görevlerini yapıp dönmelerini diliyorum" dedi.

Sevk (sülüs) belgesi ile Talas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat eden asker adayları, çantalarını teslim alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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