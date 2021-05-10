Son dakika haberleri | Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde atlı zabıtalardan koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri: İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde geçen yıl kurulan Atlı Zabıta Birimi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde geçen yıl kurulan Atlı Zabıta Birimi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı. İstanbul Adalar'da Ruam hastalığı sonrası satın alınan ve bir bölümü İBB bünyesinde oluşturulan Atlı Zabıta Birimi'nde kullanılan 20 attan 6'sı zabıta görevlileri tarafından bugün İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda göreve çıkarıldı. İlk kez atlı zabıtaları görenler şaşırdı. Geçen yıl ilk kez Ayasofya Meydanı'nda denetim yapan atlı zabıtanın önümüzdeki dönem İstanbul'un başka yerlerinde de denetimlere katılacağı ifade edildi.

(Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN