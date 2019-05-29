Görüntüler Taksim'den! 30 dereceye yaklaşan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul göbeğinde vatandaşların sıcak havadan kaçma yöntemleri renkli görüntülere sahne oldu.

SICAKLIK 30 DERECEYE YAKLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 dereceye yaklaştı. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken yetişkinler ise kendilerini Taksim Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında buldukları gölge alanlarda serinleyen vatandaşlar çimlerin üzerinde kestirmeyi de ihmal etmedi.

TURİSTLER GÖLGELİK ALANDA SAKLANDI

Taksim Meydanı'na gelen turistler ise sıcak havadan yanlarında getirdikleri şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Şemsiye taşımayan turistlerin ise Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın oluşturduğu gölgelik alanda saklandıkları görüldü.

Kaynak: İHA