Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | 3. Sayfa

- Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı.

- Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı

İSTANBUL - Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı. Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu.

Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Uygulamada narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri de yer aldı. Havadan destek sağlayan polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Denetimlerde narkotik köpekler yer aldı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Taksim'de helikopter destekli 'Yeditepe huzur uygulaması' yapıldı
Taksim'de helikopter destekli 'Yeditepe huzur uygulaması' yapıldı
Taksim'de helikopter destekli 'Yeditepe huzur uygulaması' yapıldı
Taksim'de helikopter destekli 'Yeditepe huzur uygulaması' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı
Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 22:38:18. #1.14#

title