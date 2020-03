Taksicilerden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür plaketi

03.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:34

Esenboğa Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Hasan Tuğluk, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür plaketi verdi.

Hasan Tuğluk ve yönetimi Demirbaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Tuğluk, Demirbaş'ın her daim taksici esnafının yanında olduğunu söyledi.

Başkan Demirbaş'ın kendilerini sık sık ziyaret ederek destek verdiğini anlatan Tuğluk, şunları söyledi:

"Bugün başkanımıza hem iadei ziyaret gerçekleştirdik hem de bizler için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek istedik. Başkanımız sağ olsun bizleri her daim yalnız bırakmıyor. Sürekli ziyaretimize gelerek bizlere destek oluyor. Taksici esnafı olarak bizler de her zaman kendisinin arkasındayız. İnşallah uluslararası havaalanının taksicileri olarak Çubuk'un başta turşusu, agat taşı ve doğal güzellikleri olmak üzere tanıtımına destek vereceğiz. Bu konuda birlikte güzel çalışmalarımız olacak. Biz her şey için kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş, "Biz sadece taksici esnafımızın değil tüm esnafımızın yanındayız. Elimizden ne geliyorsa esnafımıza destek olmaya her zaman varız. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız." dedi.

Taksici esnafının istek ve temennilerinin de dile getirildiği toplantıda çözüm için öneriler görüşüldü.

Toplantının sonunda taksiciler, her türlü konuda kendilerine destek sağlayan Demirbaş'a plaket verdi.

Kaynak: AA