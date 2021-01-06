Tadilat yaptığı evinin çatısından düştü
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Tadilat yaptığı evinin çatısından düştü

06.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:53
Tadilat yaptığı evinin çatısından düştü

ZONGULDAK'ta, evinin çatısında onarım yaparken dengesini kaybederek düşen Barış Sarıoğlu (41), yaralandı.

ZONGULDAK'ta, evinin çatısında onarım yaparken dengesini kaybederek düşen Barış Sarıoğlu (41), yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Asma Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Barış Sarıoğlu, evinin çatısında onarım yaptığı sırada dengesini kaybetti. Çatıdan düşen Sarıoğlu, yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle kısa sürede eve ulaşan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sarıoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıoğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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