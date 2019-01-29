Taceddin Altunbaş'ın Türbesi İçin Yer Teslimi Yapıldı

Havza ilçesinde Taceddin Altunbaş'ın mezarı türbe şeklinde yapılacak.

Selçuklu şehzadesi Sultan Taceddin Altunbaş'ın Şeyhsafi Mahallesi'nde bulunan mezarının türbe şeklinde yapılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğinde, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri, SAMTAB, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi görevlileriyle Şeyhsafi Mahalle Mezarlığı'nda türbenin yapılacağı alanı inceleyerek yer teslimini gerçekleştirdi.

Yüklenici firma yetkilisi Ufuk Cantürk, türbenin yaklaşık 180 günde tamamlanacağını, inşaatın 400 bin liraya mal olacağını söyledi.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin ise Taceddin Altunbaş'a ait mezarın zaman zaman defineciler tarafından kazıldığını belirterek, "Yapılacak bu eser ile Sultan Taceddin Altunbaş'ın mezarı korunacak. Buraya çok ziyaretçi geliyor ama şimdi Sultan Taceddin'e yakışır bir türbede ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Türbenin yapılması için emek harcayan Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Havza Belediyemiz ve SAMTAB yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA