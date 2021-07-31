Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmin önemli destinasyonları arasında yer alan Turgut Şelalesi'nin etrafındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu.

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmin önemli destinasyonları arasında yer alan Turgut Şelalesi'nin etrafındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılırken, yanan alanlar içine günübirlik ziyaretçi ağırlayan Turgut Şelalesi de eklendi. Şelalenin etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangına vatandaşlar ve ekipler müdahale etti.

Doğal SİT alanı içinde yer alan ve koruma altında olan Turgut Şelalesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı idi. İçerisinde toplamda 5 adet şelale bulunan Turgut Şelalesine Marmaris hareketli safari tutkunlarının gözde durakları arasında yer alıyordu. Şelaleler yaklaşık 5 metre yükseklikten akarken, şelalenin aktığı yerde oluşan gölde ziyaretçiler yüzme imkanı buluyordu.

Turgut Şelalesi Marmaris ilçesine yaklaşık olarak 33 kilometre, Orhaniye Mahallesine ise 2,5 km uzaklıkta yer alıyor. Turgut Şelalesi 1'inci derecede doğal SİT alanı ve koruma altındadır.

(Bekir Tosun - Eren Ayhan - Güldemet Kızıl/İHA)

Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Yusuf Güney Sevda Erginci
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tabiatın gizli hazinesi 'Turgut Şelalesi' de alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:47:12. #1.15#

title