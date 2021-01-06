Sylvain Ducros: 2021'de sigortacılık sektörünün iş yapış kodlarında değişiklikler bekliyoruz

2020 yılında pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında sigortacılık sektörü yer aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Generali Sigorta Genel Müdürü ve CEO'su Sylvain Ducros, "2021'de küresel anlamda sigortacılık sektörünün iş yapış süreçlerinde değişiklikler bekliyoruz" dedi.

Generali Sigorta Genel Müdürü ve CEO'su Sylvain Ducros, 2020 yılında sigortacılık sektörünü, yaşanan gelişmeleri, pandeminin etkilerini değerlendirdi ve 2021 öngörülerini paylaştı.

2020 yılında pandemi ile değişen dinamiklerin süreci farklı bir noktaya taşıdığını ifade eden Sylvain Ducros, şöyle konuştu: "Küresel büyümede yavaşlama ve ticaret savaşları gibi dış faktörlerin yanı sıra ülke ekonomisinde özellikle de zor geçen 2019 yılının ardından, çok daha yüksek büyüme oranlarını tüm branşlarda görmeyi umut ediyorduk. Ancak pandemi ile değişen dinamikler süreci 2020 yılında farklı bir noktaya taşıdı.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında sigortacılık sektörü yer aldı. Sektör pandeminin ilk döneminde de, yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sundu. Genel bir perspektifte bakıldığında sektörün bu kriz süreci iyi yönettiğini, hizmet kalite ve hızında aksama yaşatmadığını söyleyebiliriz.

"2021'DE İŞ YAPIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYORUZ"

2021'de küresel anlamda sigortacılık sektörünün iş yapış süreçlerinde değişiklikler bekliyoruz. Yakın gelecekte dijital teknolojiler, hayatımıza daha fazla nüfuz edecek; alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerimizi ve satın alma davranışlarımızı etkileyecek. Bu durumdan etkilenen sektörlerin başında da sigortacılık sektörü gelecek. Teknoloji sadece dijital poliçe basımında değil, müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde; acente için dijital ortamda ve doğru müşteriye ulaşmada, risk kabul ve ön ekspertizi uzaktan yapabilmede, hasar yönetiminde, uzaktan hasar ekspertiz hizmetinde, hızlı hasar ödeme vb. her alanda yerini alacak.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARA CEVAP SUNDUK"

2020 yılı ürün ve hizmetlere dair müşteri beklentilerinin pandemi ekseninde yeniden şekillendiği bir yıl oldu. Generali Sigorta olarak pandeminin ilk döneminde de, yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sunduk. 2021 ve sonrasında da müşteri beklentilerinin dönüşümü devam edecek. Generali Sigorta olarak bu noktada da hazırlıklıyız. Müşterilerimizle olan ömür boyu ortaklık stratejimiz ve felsefemizle yanlarında yer almayı sürdüreceğiz."