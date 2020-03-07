Suudi Kraliyet ailesinin üç üst düzey ismi tutuklandı

07.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:17

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kraliyet ailesinin üç üst düzey ismini tutuklattığı açıklandı.



Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle kraliyet ailesinin en kıdemli üyelerinden kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve kardeşi Navaf bin Nayif hiçbir neden belirtilmeden tutuklandı. New York Times'ta yer alan habere göre, Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, Veliaht Prens Selman'ın tahta çıkmasını istemeyenler için bir umut olarak görülüyordu. Ancak Prens, bu konuda hiçbir hamle yapmamasıyla tanındı. Tutuklanan eski veliaht Prens Muhammed bin Nayif ise aynı zamanda eski içişleri bakanı ve uzun zamandır Washington'un gözdesi olarak biliniyor. Veliaht Prens bin Salman tarafından bu görevlerinden alınan ve ev hapsinde tutuklan Nayif'in neden alıkonulduğu ise hiç açıklanmamıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA