Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Öldürülmesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin henüz tüm soruların cevaplandırılmadığını söyledi.



Adebahr, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, iki gün önce, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının tümüyle aydınlatılmasını istediğini anımsattı.

"Henüz tüm sorular cevaplanmadı." diyen Adebahr, bu olayın aydınlatılmasında ısrar ettiklerini, bunun mümkün olan en hızlı şekilde yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti



Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.



Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.