Suudi Arabistan ve Yemen sınırında çatışma
30.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:47
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarında Husiler ile yaşanan çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı asker hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarında Husiler ile yaşanan çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı asker hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarında yer alan Necran ilinde Husiler ve Suudi Arabistan ordusu arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı asker hayatını kaybetti. Suudi 2 askerin hayatını kaybetmesiyle Aralık ayında Husiler ile yaşanan çatışmalardaki hayatını kaybeden asker sayısı 9'a yükseldi. - TAİZ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı