Suudi Arabistan ve Yemen sınırında çatışma
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Suudi Arabistan ve Yemen sınırında çatışma

30.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:47
Suudi Arabistan ve Yemen sınırında çatışma

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarında Husiler ile yaşanan çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı asker hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarında Husiler ile yaşanan çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı asker hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarında yer alan Necran ilinde Husiler ve Suudi Arabistan ordusu arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı asker hayatını kaybetti. Suudi 2 askerin hayatını kaybetmesiyle Aralık ayında Husiler ile yaşanan çatışmalardaki hayatını kaybeden asker sayısı 9'a yükseldi. - TAİZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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