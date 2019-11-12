Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

12.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:21

Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Polis, Yemen vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Olay, başkent Riyad'da yer alan Malaz bölgesindeki Kral Abdullah Parkı'nda meydana geldi. Bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında sahneye çıkan kişi, tiyatro grubundan 2 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı. Sahnedeki saldırgana güvenlik güçleri müdahale etti.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20.00 civarı 33 yaşındaki Yemen vatandaşı şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, saldırıya uğrayan 3 kişinin olayda hafif yaralandığı ve gerekli tedavilerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü -----------------Adamın gösteri sırasında sahneye çıkması-Tiyatro grubunun üyelerine saldırması

Kaynak: DHA