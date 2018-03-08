Suşehri'nde Müzik Yarışması Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde liselerarası Türk Halk Müziği ses yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışma, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlendi. Programda konuşan İlçe Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy, bu yarışmanın bir aylık çalışma sonucunda hazırlandığını ifade ederek, özveri göstererek bu yarışmaya katılan öğrencileri de tebrik etti.

İlçede eğitim gören 8 Lise öğrencisinin katıldığı yarışma jüriliğini ise ilçede bulunan okullarda eğitim veren müzik öğretmenleri tarafından yapıldı.Öğrencilerin söylediği türkülerin müzik enstrümanlarının da öğretmenler tarafından çalındığı program sonunda, öğrenciler tarafından koro olarak Afrin Harekatı'nda şehit olan ve tüm şehitler için 'Mehmedim' türküsü söylendi .

Yarışma sonucunda, fen lisesi öğrencilerinden Melisa Yılmaz birinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Berat Aygün ikinci, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilara Argu üçüncü oldu.

Altınla ödüllendirilen öğrencilerin ödülleri, İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız tarafından verildi. - SİVAS