Survivor Sema kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor All Star Sema Aydemir Instagram hesabı nedir?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.

