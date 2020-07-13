Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı?
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Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı?

Büyük heyecana sahne olan Survivor 2020'de eleme akşamı yaşandı. Yarışmacıların dokunulmazlık için kıyasıya mücadelesi sonrası eleme konseyinden SMS'le elenen isim belirlendi. Peki, Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı? Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı?
13.07.2020 08:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:16

Survivor'da büyük final öncesinde dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan ve ilk yarı finalist olan Cemal Can İstanbul biletini kapan ilk isim oldu. Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazandığı Survivor'da bu hafta eleme adayları Berkan, Barış ve Yasin oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Dominik Finali son gününde yapılan elemede rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Survivor Berkan, yarışmaya veda etti. Böylece Barış, Cemal Can ve Yasin şampiyonluk şansını sürdürdü.

YARIN AKŞAM YARI FİNAL YAPILACAK

Dün akşamki eleme konseyi ardından Berkan yarışmaya veda etti. Kalan 3 isim ise Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'daki büyük finale doğru yola çıktı. Pazartesi akşamı yayınlanacak yarı finalde üç yarışmacıdan bir isim daha elenecek ve ardından salı akşamı büyük finalde şampiyon belli olacak.

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