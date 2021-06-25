Survivor 2021 Acun Ilıcalı neden yok? 25 Haziran Cuma Survivor finalinde Acun nerede, niye yok, sunucu kim oldu?
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Survivor 2021 Acun Ilıcalı neden yok? 25 Haziran Cuma Survivor finalinde Acun nerede, niye yok, sunucu kim oldu?

Survivor 2021 Acun Ilıcalı neden yok? 25 Haziran Cuma Survivor finalinde Acun nerede, niye yok, sunucu kim oldu?
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Bugünkü Survivor finalinde sunucu olarak Acun Ilıcalı değil Murat Ceylan'ın sunulduğu görülüyor. Bunun ardından izleyiciler Acun Ilıcalı neden yok, neden sunmuyor, rahatsızlandı mı merak etti. Peki, Survivor'da Acun Ilıcalı neden yok? Detaylar haberimizde...

Acun Ilıcalı yok mu, neden yok? Survivor 2021 Acun nerede, neden programda yok? Murat Ceylan!ın sunumu ile ekrana gelen Survivor finalinde Acun Ilıcalı neden yok?

25 HAZİRAN SURVİVOR FİNAL ACUN ILICALI NEDEN YOK?

Bugünkü Survivor 2021 finalinde Acun Ilıcalı şimdilik yer almadı. Sunuculuk koltuğunda başarılı sunucu Murat Ceylan yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın ilerleyen saatlerde programa dahil olması bekleniyor. Acun Ilıcalı açılış konuşmasını Murat Ceylan'a yaptıracağını söylemişti. Bundan dolayı şimdilik Acun programda yok. İlerleyen sürelerde dahil olacak.

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