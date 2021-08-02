Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç bariyerleri yerinden söktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç bariyerleri yerinden söktü

Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç bariyerleri yerinden söktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak girişinde son anda yön değiştiren sürücünün kullandığı araç bariyerleri yerinden söktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak girişinde son anda yön değiştiren sürücünün kullandığı araç bariyerleri yerinden söktü. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir eden Ramazan E.K.'nin kullandığı 07 LBP 54 plakalı ticari araç, sürücüsünün bir anda yön değiştirmesi sonucu yön tabelalarının bulunduğu direklere ve çelik bariyerlere çarptı. Kazada çelik bariyerler aracın motor bölümüne kadar girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangından kahreden bir haber daha! Su taşırken fenalaşıp can verdi
Yangından kahreden bir haber daha! Su taşırken fenalaşıp can verdi
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Demet Akalın Şevval Şahin Çağatay Akman
Spor Can Bartu Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç bariyerleri yerinden söktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:31:07. #1.15#

title