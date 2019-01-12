Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla ilçede yaşayan 35'i çocuk 80 Suriyeli daha ülkesine döndü. Güvenin sağlandığı bölgelerin genişlemesi ve gidenlerin buradaki akrabalarını çağırması dönüş taleplerini artırdı. Son kafile ile birlikte Esenyurt Belediyesi'nin anavatanlarına gönderdiği Suriyeli sığınmacı sayısı da 5 bin 20 kişiye ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırdı. Esenyurt Belediyesi'nin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 35'i çocuk 80 kişilik bir Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı. Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşayan Suriyeliler eski belediye binasının önünden Esenyurt Belediyesi'ne ait 2 otobüse binerek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanan Suriyeliler uğurlanırken eşyaları da bir araçla gönderildi. Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler, Cumhurbaşkanına ve Türk halkına teşekkürlerini dile getirdi. Memleketlerine dönen Suriyelilerin yakınları ise vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı

"Bu gidenlerle beraber 5 bin 20 kişiyi buldu"

Temizlenen bölgelere gönderilen Suriyelilerin geride kalanların ülkelerine dönmesinde büyük etkisinin olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Yabancılar İrtibat ve Destek Ofisi Müdürü Pınar Sezgin Tekin, "Şuan 80 kişilik bir kafileyi gönderiyoruz. Gidenlerle birlikte toplan gönderdiğimiz sayı 5 bin 20 kişiyi bulmuş oluyor. Biz buradan uğurladığımız kişileri orada da Kızılay ve AFAD ekipleri karşılıyor. Geçiş izin belgeleri düzenlendikten sonra ülkelerine dönüyorlar ve temizlenmiş bölgelere yerleştiriliyorlar. Şuan yaklaşık 200'e yakın bekleyen var ve biz artık her hafta göndermeye devam ediyoruz" dedi.

Eşini Türkiye'de kaybetti

Suriyeli kafileyle dönen ve 2 yıl önce eşini doğumda kaybeden Muharrem Muhammed, Türkiye'ye birlikte geldiği karısından yoksun ülkesine dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Muhammed, "7 yıl önce eşim ve üç çocuğumla birlikte iç savaştan kaçıp Türkiye'ye geldim. Burada savaşın izlerini silmeye çalıştım. İki yıl önce dördüncü çocuğumun doğumunda eşimi kaybettim. Şimdi 4 öksüz çocukla geri dönüyorum. Eşimin mezarı Türkiye'de kalacak. Arkada kalan dört çocuğuma annem bakıyor. Bize burada iyi davranıldı. Öncelikle Allah Tayyip Erdoğan'dan ve Türk milletinden razı olsun. Bizim akrabalar orada, bizi çağırıyorlar gelin diye. Şimdi memleketimizde yeniden bir düzen kuracağız" dedi. Muhammed'in annesi Friel İsmail de gözyaşlarına boğulurken, "Gelinimi burada kaybettim. Onunla geldik, onsuz dönüyoruz. Allah mekanını Cennet etsin" diye konuştu.

Kesin dönüş işlemleri için İl Göç İdaresi'ne başvuran Suriyeli sığınmacılar, sığınmacı kimliklerini iade edip yol izin belgesi alıyorlar. Prosedür gereği ülkelerine döndükten sonra 5 yıl boyunca Türkiye'ye tekrar gelemiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA