Suriyeli ve Türk kursiyerler "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle buluştu

07.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:34

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Arttırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesinden yararlanan çoğu kadın Suriyeli ve Türk kursiyerler, İzmir'de düzenlenen "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle bir araya geldi.

Balçova ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda meyve hasadı, sera ve gastronomi eğitimlerini tamamlayan 105'i Suriyeli toplam 148 kişiye sertifikaları verildi.

FAO'nun program sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşın 9. yıla girdiğini hatırlatarak Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin sayısının 3 milyon 650 bini aştığını söyledi.

İzmir'de de 146 binden fazla Suriyeli bulunduğunu ifade eden Ahaduzzaman, "Türk Hükümetinin hem merkezi hem de il düzeyinde cömert çabalarına rağmen, yaşam koşulları, iş olanakları ve 3 milyon 650 binden fazla Suriyelinin korunmasının sağlanmasının uluslararası toplumdan da destek alması gerektiğinin farkındayız." dedi.

Ahaduzzaman, FAO'nun bu anlamda Türkiye'deki Suriyelilerin profillerini daha iyi anlamak için çeşitli araştırmalar yaptığını ve bu kapsamda tarım ve gıda sektörünün bunların temel gelir kaynağı olduğunu belirlediklerini anlattı.

"İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin üçüncü aşamasında, bin 115 kişiye mesleki eğitim verildiğinin dile getiren Sheikh Ahaduzzaman, Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa'da bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ahaduzzaman, söz konusu illerde projenin önemli çıktısı olan iş fuarlarını düzenlemeye başladıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu fuarların amacı, artık gerekli teknik bilgiyle donatılmış kursiyerleri, kalifiye işçi arayan firma temsilcileri ile bir araya getirmek. Bu çerçevede, proje yararlanıcılarımızın Türkiye'de uzun vadeli

istihdam fırsatları bulma fırsatına sahip olacağını umuyoruz. Bu etkinlik aynı zamanda, özel sektör temsilcileri ile iş fırsatlarına erişimi arttırma amaçlı FAO desteğini tartışmak üzere bir iletişim başlatmak için bir platform görevi görecektir."

Projede daha çok kadınlara öncelik verdiklerini vurgulayan Sheikh Ahaduzzaman, başta Türkiye'deki ilgili kurumlar olmak üzere Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile kendilerine destek veren Japon Hükümeti'ne teşekkür etti.

Suriyeli kursiyer Mürvet Meskeci ise burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yetkililere şükranlarını iletti. Bu proje sayesinde her şeye yeniden başladığını dile getiren Meskeci, "Burada insanlık gördüm. Hayatım sanki yeni başladı. Ne söylesem az kalır. Çocuklarıma ekmek alabiliyorum. Çok mutluyum." dedi.

İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı da Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kendileri için avantaj oluşturduğunu ifade etti. Tarım sektöründe işçi bulmada sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Erdallı, şunları söyledi:

"Tarım sektöründe işçi bulmak, istihdamı sağlamak çok zordu. Bu proje ile istihdam daha da pekişti. Bugün en yoğun çalıştıkları sektör tarım sektörüdür. Eğer Suriyeli kardeşlerimiz olmasa ürünlerimiz bahçelerde kalır. Son yıllarda tamamen ürün hasadı ve meyve paketleme fabrikalarımızda Suriyeliler çalışıyor. Bu projenin devam etmesini istiyoruz."

Kaynak: AA