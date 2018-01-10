Suriyeli Muhammed'in Tekerlekli Sandalye Sevinci

Sivas'ta yaşayan 8 çocuklu Suriyeli Alavad ailesinin 6 yaşındaki çocukları bedensel engelli Muhammed hayırseverlerin bağışladığı tekerlekli sandalye ile büyük sevinç yaşadı.

Sivas Belediyesi bünyesinde bulunan Hayat Ağacı Derneği ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam ediyor. Dernek Suriye'den yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve 8 aydır da Sivas'ta zor şartlar altında yaşayan Mahmut Alavad, eşi ve 8 çocuğunu da unutmadı. Ahşap bir evde kiracı olan aile Sivas'ta geçim sıkıntısının yanı sıra, bir aile ferdinin de sağlık sorunu ile mücadele ediyor. 6 yaşındaki Muhammed Alavad, doğuştan yürüyemiyor. Konuşmasında güçlük olduğu görülen küçük Muhammed, günlük ihtiyaçlarını anne ve babasının yardımı ile karşılayabiliyor. Muhammed için harekete geçen Hayat Ağacı Derneği veren el ile alan eli buluşturarak hayırseverlerin bağışladığı tekerlekli sandalyeyi Muhammed'e ulaştırdı. Tekerlekli sandalyesine kavuşan minik Muhammed büyük sevinç yaşarken aile hayırseverlere teşekkür etti.

Sivas'a geldikleri günden itibaren Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz ekmek yardımı sağlanan Alavad ailesi, aylık ücretsiz alışverişlerini ve giyim ihtiyacını da dernekten karşılıyor. - SİVAS