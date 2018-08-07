Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Suriyeli çift boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre serinlemek için denize giren Hanna Mohammed Jawad Abbas (54) ile eşi Safauldeen Abdulah Saeed (72) denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizdekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Suriyeli çifte, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.